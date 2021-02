Czechowice-Dziedzice. Ruszyła modernizacja dworca kolejowego. Będzie wygodniej i bezpieczniej

Czechowice-Dziedzice. Rozpoczęły się prace przy remoncie dworca kolejowego

- Dwa perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zostaną wyposażone w wiaty, ławki i nowe oświetlenie oraz gabloty i tablice informacyjne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przewidziano monitoring. Bezpieczne dojście do peronów umożliwi przejście podziemne. Windy i pochylnie ułatwią korzystanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla osób niedowidzących i niewidomych dostępne będą znaki informacyjne z alfabetem Braille’a. W stacji wymienione będą tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym – wymienia zakres prac Głowacka.

Śląsk. Szybciej pojedziemy z Katowic w Beskidy

W ramach modernizacji trasy zbudowany już został m.in. 150-metrowy most nad rzeką Wisłą między Goczałkowicami-Zdrojem a Czechowicami-Dziedzicami. Gotowy jest wiadukt nad drogą krajową 1, przecinającą linię z Czechowic-Dziedzic do Zabrzegu. Na obu obiektach ułożone zostaną tory i zamontowana sieć trakcyjna.

Efektem inwestycji ma być wygodne podróże koleją na trasie z Katowic do Zebrzydowic i Wisły Głębce. Pociągi pasażerskie mają jeździć z prędkością do 160 km na godz., a towarowe do 120 km na godz. Projekt przewiduje wymianę około 50 km torów i sieci trakcyjnej. Wymiana rozjazdów zapewni płynny przejazd pociągów przez stację i przystanki.