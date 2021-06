Śląskie. Nie reagował na sygnały patrolu. Ucieczka pirata drogowego z Czech

Śląskie. Konsekwencja dla kierowcy uciekającego przed policją

Policja przypomina, że od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stanowi przestępstwo. Kierowca uciekający przed policją musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Na osoby łamiące przepisy sądy będą też nakładać bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od roku do 15 lat.