Siemianowice Śląskie. Zagroził 13-latkowi nożem, że zrobi mu krzywdę. Nie nacieszył się smartfonem

Napastnik wdarł się do mieszkania i, trzymając w ręku rozbitą butelkę oraz nożyczki, groził jastrzębianinowi. Agresor zadawał pokrzywdzonemu uderzenia rękoma i krzesłem oraz kopał go po całym ciele. Doprowadzając w ten sposób mężczyznę do stanu bezbronności, ukradł 1400 złotych oraz firmowe obuwie, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.