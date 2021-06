Śląskie. Ratunek dla życia w zasięgu ręki. Defibrylatory w każdej komendzie

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Szansa na uratowanie życia

To najlepsze rozwiązanie, aby zwiększyć szanse na przeżycie ratowanej osoby. Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzenie ucisków klatki piersiowej i użycie AED w ciągu 3 do 5 minut od utraty przytomności, daje ratowanej osobie nawet 70 procent szans na przeżycie.