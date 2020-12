Katowice. Nowoczesne karetki zwiększą szanse na przeżycie

Cztery ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. To kolejne pojazdy spośród dziesięciu ambulansów typu C, które trafiły do woj. śląskiego. Ich łączny koszt zakupu to 4,4 mln zł.

Nowe ambulanse trafiły do pogotowia w Katowicach. Źródło: UMWS , Fot: Patryk Pyrlik