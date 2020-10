Śląskie. Najpierw z nim pił, a potem go pobił i okradł

Podczas wyjaśniania zdarzenia ustalili, że w mieszkaniu miała miejsce zakrapiana impreza. Podczas jej trwania jeden z mężczyzn zabrał innemu zegarek. Chciał wyjść i sprzedać w lombardzie . To nie spodobało się właścicielowi zegarka. Gdy złodziej napotkał opór ze strony kolegi, uderzył go butelką w głowę i zaczął kopać.

Mimo braku danych osobowych agresora, policjanci szybko ustalili kto nim może być i zaczęli poszukiwania. Podczas przeczesywania okolicy zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Okazało się on dobrze znany funkcjonariuszom z poprzednich interwencji. Został zatrzymany i przewieziony na komendę.

Mężczyzna był pijany, miał w organizmie ponad trzy promile. Trafił do policyjnego aresztu. Stróże prawa odzyskali skradziony zegarek w jednym z lombardów. 39-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy. Na wniosek prokuratora i śledczych został doprowadzony do sądu. Ten podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na miesiąc.