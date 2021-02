Śląskie. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza. Będzie Sąd Okręgowy w Sosnowcu

O tym, że trwają prace nad utworzeniem Sądu Okręgowego w Sosnowcu, informował we wtorek portal TVN24.

"Sprawa wzbudza wiele kontrowersji w środowisku prawniczym. Sędziowskie stowarzyszenia obawiają się, że będzie on skrojony tak, by pasował ministrowi sprawiedliwości” - napisał portal. Portal podał również nieoficjalnie, że najpoważniejszą kandydatką na objęcie stanowiska prezesa nowego sądu jest żona prokuratora krajowego sędzia Małgorzata Hencel-Święczkowska, obecna prezes sądu rejonowego w tym mieście.

Sąd Okręgowy w Katowicach przeciążony. 13 sądów rejonowych

MS dodał, że nieprawdziwe są twierdzenia, zgodnie z którymi nowy sąd "będzie skrojony tak, by pasował ministrowi sprawiedliwości". Plan jego utworzenia „opiera się na potrzebach obywateli tam mieszkających i tworzony będzie na podstawie przepisów stosowanych przy powołaniu każdego sądu w Polsce" - napisano. "I ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości" - dodało ministerstwo.

Resort podkreślił, że w województwie znajduje się największa w Polsce aglomeracja miejska, katowicka, w której skład wchodzi Sosnowiec. "Tak znaczna liczba ludności skutkuje bardzo dużą liczbą spraw, a w konsekwencji przeciążeniem sądów. Dotyczy to szczególnie Sądu Okręgowego w Katowicach, któremu podlega aż 13 sądów rejonowych" - wskazało MS.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu obejmie 5 sądów rejonowych i kilkaset tysięcy osób

"Utworzenie Sądu Okręgowego w Sosnowcu obejmującego 5 sądów rejonowych zagwarantuje znacznie sprawniejszą realizację prawa obywateli do sądu. Na terenie jurysdykcji nowego sądu okręgowego mieszkać będzie kilkaset tysięcy osób. W samym Sosnowcu mieszka ich ok. 200 tys. – jest to trzecie pod względem liczby ludności miasto w województwie śląskim" - czytamy.