Śląskie. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie nagrodził laureatów. 10 tysięcy złotych za Grand Prix

W kategorii zespołów folklorystycznych zwyciężył zespół "Przyjaciele" z Domu Polskiego w Borysowie na Białorusi, wśród zespołów wokalnych najlepszy okazał się ten z Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, a w kategorii wokalno-instrumentalnych - "Take Four" ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej Kahal.

Śląskie. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Koncert galowy na żywo on-line

- Liczymy, że to pierwszy i zarazem ostatni rok, kiedy widzimy się jedynie w tej formie, za pośrednictwem komputerów czy smartfonów. Chcemy jednak, by wierna festiwalowa publiczność nie zawiodła i była z nami – zaznaczył dyrektor festiwalu ks. Piotr Pilśniak.

- To bardzo ważne, byśmy zarówno my, jak i wykonawcy, czuli, że organizacja festiwalu ma sens, niezależnie od koniecznych ograniczeń. By będzińskie kolędowanie znów mobilizowało do śpiewu, zapewniało uśmiech i łzę wzruszenia oraz łączyło niebo z ziemią i ludzi między sobą – dodał ks. Pilśniak.