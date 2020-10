Śląskie. Mężczyzna ugrzązł w bagnie. Ratunek w ostatniej chwili

67-letni mężczyzna około godziny 15.00 udał się w okolice lasu przy ulicy Gruchla w Myszkowie i nie wrócił do domu. Zaniepokojona tym faktem rodzina zaalarmowała wieczorem myszkowskich policjantów.

Śląska policja apeluje do osób starszych, ich opiekunów i rodzin, aby zachowały zdrowy rozsądek i zadbały, aby osoby starsze nie wychodziły tak późno w rejon kompleksów leśnych. To zaginięcie, na szczęście zakończone pozytywnie, pokazuje, że gdyby nie szybka i skuteczna reakcja służb, mogłoby dojść do tragedii.