Koronawirus w Polsce. Sypią się kary za brak maseczek. Ponad 3,7 tys. mandatów jednego dnia

Od początku pandemii koronawirusa w Polsce policjanci wykonali już ponad 3,872 mln służb. Tylko ostatniej doby czynności w związku z epidemią wykonywało ponad 21 tys. funkcjonariuszy. Do tej pory COVID-19 potwierdzono u ok. 1540 policjantów oraz 190 pracowników policji. Wyzdrowiało 704 funkcjonariuszy i 84 pracowników formacji. Na kwarantannie łącznie było 9760 policjantów, z czego obecnie na izolacji znajduje się ok. 1600 funkcjonariuszy.