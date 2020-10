Śląskie. Laptopy dla dzieci w Chorzowie. Szkoły zdecydują, dla kogo

W ramach programu „Zdalna szkoła+” 18 szkół podstawowych otrzymało sprzęt komputerowy za ponad 150 tysięcy złotych. Dyrektorzy użyczą laptopów dzieciom z rodzin liczących co najmniej troje dzieci .

To już druga edycja programu, w której udział wziął Chorzów.

- Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała powrót nauczania zdalnego. Wiemy jednak, że rodziny z większą liczbą dzieci nie zawsze mają wystarczającą ilość sprzętu umożliwiającego efektywne łączenie się ze szkołą online. To dlatego ponownie wzięliśmy udział w tym programie i zapewniliśmy dostęp do laptopów kolejnym uczniom. Wiosną, podczas pierwszej edycji tego projektu, do chorzowian trafiło niemal 50 komputerów – tłumaczył prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.