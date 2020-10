Śląskie. Koronawirus a biblioteki. Czytelnicy nie mogą buszować

Podstawą funkcjonowania w strefie czerwonej jest oczywiście rygorystyczne przestrzeganie nakazu zasłaniania ust i nosa przez bibliotekarzy i czytelników, stosowanie środków do dezynfekcji rąk i jednorazowych rękawiczek oraz utrzymywanie zasady minimum 1,5 metra we wszystkich przestrzeniach publicznych.

Obecnie, wskutek rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, w gliwickich wypożyczalniach nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Nie są także prowadzone czytelnie. Czytelnicy mogą jednak książki wypożyczać i zwracać w wydzielonych stanowiskach, przy wejściu do każdej z filii MBP.

We wszystkich punktach obsługi może znajdować się tylko obsługiwana osoba. Wyjątkiem jest biblioteka centralna, w której mogą przebywać równocześnie trzy osoby. Czytelnicy nie mogą także korzystać ze stanowisk komputerowych i toalet w bibliotekach.

W soboty wszystkie filie są nieczynne, a w pozostałe dni pracują w zmienionych godzinach. Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17) i Biblioforum (ul. Lipowa 1) są czynne w poniedziałki, środy i piątki od godz. 11.00 do 19.00, a we wtorki i piątki od godz. 8.00 do 15.00. Wypożyczalnia Muzyczna i Zbiorów Specjalnych jest zamknięta, ale zamówienia można składać telefonicznie i mejlowo.