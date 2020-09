W Sosnowcu książkę dostaniesz od Kasi

Zaletą książkomatu jest dostęp do całego księgozbioru Mediateki Zagłębiowskiej. – Każdy nasz klient może zamówić nie tylko książki, ale także gry planszowe, płyty CD, filmy i audiobooki. Czyli wszystko to, czym dysponuje cała nasza biblioteka. Zamówione dokumenty są przywożone do książkomatu codziennie w dni robocze, po godz. 15.00, a po otrzymaniu e-maila lub SMS z informacją o czekającym zamówieniu, odbiorca będzie miał 72 godziny na jego odebranie – wyjaśnił Michał Mercik, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.