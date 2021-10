Śląskie. Koniec remontu ważnej drogi. Wygodniej dojechać do lotniska w Pyrzowicach

Na rozbudowie drogi 913 skorzystają też mieszkańcy tych gmin. Jest ona bowiem główną arterią dojazdu do miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - To wielki moment w historii gminy Psary. Ten problem, jaki stwarzała droga w poprzednim kształcie, to było największe wyzwanie komunikacyjne w naszej gminie. Przy tej drodze mamy dwie duże szkoły, dwa duże przedszkola. Dla naszych mieszkańców to jest droga właśnie do szkół, przedszkoli, sklepów, centrum usług społecznych – powiedział podczas otwarcia wójt Tomasz Sadłoń.