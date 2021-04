Żywiec. Przebudowa DW 948 za 215 mln zł. Kierowcy odetchną

To ostatnia z kluczowych inwestycji ZDW przygotowanych na poprzednią perspektywę finansową, skierowana do realizacji. Stało się to możliwe po decyzji samorządu woj. śląskiego o pokryciu całości kosztów. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewoda śląski wydał z końcem lutego ub. roku.