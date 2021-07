Śląskie. Jaka pogodna w czwartek? Czy znów czekają nas nawałnice?

Ostrzeżenia przed burzami w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w czwartek burze mogą wystąpić w całym kraju. Najgwałtowniejsze spodziewane są zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Tam możliwe są opady deszczu do 30-40 mm, z kumulacjami do 60-80 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 100-110 kilometrów na godzinę. Może też spaść grad.