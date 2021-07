Alerty RCB dla kilku województw. Pogodowy armagedon nad Polską

Meteorolodzy przewidują, że szczególnie niebezpieczna będzie sytuacja na Mazowszu, Śląsku, w województwie łódzkim oraz wielkopolskim. W tych regionach należy spodziewać się burz i intensywnych opadów deszczu, które będą wynosić przeważnie od 30 do 60 l/mkw. Lokalnie może spaść także do 90 l/mkw. Wiatr może osiągać siłę do 120 km/h. Lokalnie spadnie także grad.