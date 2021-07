Śląskie. Pogoda na wtorek. Uwaga na upały

We wtorek w ciągu dnia powinno być sporo słońca. Zachmurzenie najwyżej małe i umiarkowane. Nie powinno być też opadów. Będzie za to gorąco. Temperatura wzrośnie do około 29/31 stopni Celsjusza. Wychodząc z domu pamiętajmy o nakryciu głowy i butelce wody.