Śląskie. Jak wykreować miejsce kultowe? Ruszył filmowy plebiscyt

Widzowie kinowi wielokrotnie obserwowali, jak mniej znane miejsca po ulokowaniu w nich akcji filmu urastały do rangi miejsc kultowych i rozpoznawalnych nie tylko wśród fanów kina.

Na lokalnym śląskim rynku również można znaleźć takie miejsca i choć nie dzieje się to na tak dużą skalę, to wzrost zainteresowania nimi jest zauważalny. Wystarczy wspomnieć chociażby Amfiteatr Buk w Rudach Raciborskich, którym zainteresowali się prywatni inwestorzy po tym, jak stał się planem zdjęciowym w nominowanym do Oscara obrazie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna".