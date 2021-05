Śląskie. Dzień Dziecka, w Sosnowcu to cały Tydzień Dziecka

- Tym razem nie chcemy odbierać dzieciom radości. Ze względu na obostrzenia nie możemy jeszcze powrócić do Tygodnia Dziecka w tradycyjnej formule na Górce Środulskiej, ale za to możemy zrobić go nieco inaczej,choć nadal w ograniczonej formule. Na najmłodszych sosnowiczan czekają atrakcje - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.