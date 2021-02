Śląskie. Bytomscy pasjonaci historii kręcą film o tajemnicach walk o Miechowice

Przebieg tamtej wojennej operacji do dziś owiany jest tajemnicą. Wciąż nie wiadomo na przykład, co znajduje się w Szybie Południowym byłej KWK Miechowice. Czy Niemcy wycofując się z Bytomia ukryli tam akta katowickiego Gestapo, dzieła sztuki lub zrabowane złoto i kosztowności? To z pewnością jedna z największych tajemnic Bytomia.