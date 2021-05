Śląskie. Blisko 30 mln złotych na dofinansowanie miejskich projektów

Wsparcie z PONE otrzymają Tarnowskie Góry, na realizację dwóch inwestycji. Należą do nich: budowa chodnika przy ul. Saperów – I etap (ok. 184,5 tys zł dofinansowania) oraz II etap rozbudowy ulic Wiejska i Sielanka (ok. 132,4 tys zł).