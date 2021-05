Czeladź. Pościg ulicami miasta. Kierowca był poszukiwany i pijany

Pełniący w nocy z niedzieli na poniedziałek (9/10 maja) służbę policjanci z będzińskiej drogówki w Czeladzi na ulicy Nowopogońskiej próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę hyundaia. Mężczyzna na widok policyjnego patrolu dającego sygnał do zatrzymania najpierw zwolnił, a następnie gwałtownie przyspieszył i zaczął jechać w kierunku Siemianowic Śląskich. Podczas szaleńczej jazdy nie zważał na sygnalizację świetlną, przejeżdżając przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Kierowca, nie mogąc zgubić pościgu, n ulicy Przełajskiej porzucił auto i próbował uciekać pieszo. Po chwili stróże prawa schwytali go.