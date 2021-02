Śląskie. Bardzo zła jakość powietrza przy mrozie i braku wiatru. Lepiej nie wychodzić z domu

We wtorek rano godzinne wskazania stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w wielu punktach województwa śląskiego wielokrotnie przekraczały dopuszczalną dobową normę WHO. Mimo to w regionie nie obowiązywały ostrzeżenia dotyczące smogu.

Share

Śląskie. Utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu sprzyjają mróz i bezwietrzna pogoda. Źródło: pixabay.com