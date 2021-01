Śląskie. Akcja w Zabrzu. Kierowca sam zwrócił uwagę policjantów na siebie

Policjanci ze specjalnej grupy speed, patrolując Zabrze, nie mogli nie zwrócić uwagi na jednego z kierowców. Sam się o to prosił. Jednak kara za przekroczenie prędkości to był najmniejszy problem. Mężczyzna wsiadł do samochodu, mając w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

Share

Zabrze. Kierowca, przekraczając prędkość, sam się prosił o kłopoty. Źródło: śląska policja