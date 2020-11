Śląsk. Zdenerwowany wyszedł z domu z siekierą. Znalazł się po kilku godzinach

Poszukiwania mieszkańca Poraja

Sytuacja była bardzo poważna, bowiem 60-latek, stwarzał realne zagrożenie dla siebie i innych, nawet przypadkowo napotkanych osób. Do akcji włączyli się również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Choronia, Gęzyna, Poraja i Myszkowa. Mundurowych wspierała także 5-osobowa załoga grupy Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z psem tropiącym oraz policyjny przewodnik z psem. Trwająca do późnej nocy akcja została przerwana i miała być wznowiona w czwartek rano. Na szczęście poszukiwań nie trzeba było kontynuować. Rano dyżurny myszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że zaginiony wrócił do domu i dobija się do drzwi. Patrol z Koziegłów szybko zweryfikował tę informację. Mężczyzna nie potrafił logicznie rozmawiać z mundurowymi, nie powiedział gdzie w tym czasie przebywał. Na miejsce skierowano załogę pogotowia ratunkowego, która zdecydowała o umieszczeniu mężczyzny w szpitalu. Na szczęście nie doszło do tragedii, a 60-latek jest już pod fachową opieką lekarzy.