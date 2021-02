Śląsk. Zatrzęsło na Budryku

To typowe na Śląsku i zarówno pracownicy kopalń, jak i mieszkańcy zdążyli do tego przywyknąć że co jakiś czas dochodzi do wstrząsów pod ziemią. Nie da się jednak przyzwyczaić do lęku przed tym, jak silne okaże się kolejne tego typu zdarzenie.

Share

Wstrząs na Budryku, na szczęście nikomu nic się nie stało Źródło: PAP