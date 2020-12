Śląsk. Tragedia w Katowicach. W kopalni Murcki-Staszic zginął górnik

Do śmiertelnego wypadku doszło w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Podczas transportu materiałów zginął 44-latek. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. To 16. ofiara w górnictwie w tym roku.

Share

Śląsk. W kopalni Murcki-Staszic w Katowicach zginął górnik Źródło: East News , Fot: Tomasz Kawka