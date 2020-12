Kopalnia Wujek. Politycy wspominają tragiczną rocznicę pacyfikacji

Szef rządu stwierdził, że "przez lata III RP zabrakło działań, które miałyby prowadzić do elementarnej sprawiedliwości". - Spod tej kopalni trzeba o tym krzyczeć. Tamta ofiara górników z kopalni "Wujek" - tych rannych, pomordowanych i rodzin pomordowanych - ta ofiara woła do dziś o zadośćuczynienie i sprawiedliwość do polskich sądów o spóźnioną sprawiedliwość - dodał Mateusz Morawiecki.