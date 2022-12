Śląsk. Szok w szkole. Nauczyciel nagrywał uczniów w toalecie

Do szokującego okrycia doszło w poniedziałek 5 grudnia. Uczeń, który odkrył w spłuczce małą kamerę, postanowił ją wykręcić i zabrać ze sobą. Nauczyciel, wiedząc kto ją zabrał, poszedł za uczniem do sali. Chłopak odmówił informatykowi zwrotu urządzenia. Do szkoły zostali wezwani rodzice.