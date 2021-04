Śląsk. Studenci psychologii zajęli się problemem smogu

Mimo że pandemia koronawirusa przysłoniła wiele ważnych tematów, są tacy którzy wciąż o nich pamiętają. I choć na co dzień zajmują się zupełnie czymś innym, pragną głośno mówić o tym, co ważne dla nas wszystkich – nasze zdrowie.

W akcji odwołują się do znanego przysłowia: ”Nie nabieraj wody w usta”, by zaangażować tych, którzy zdają sobie sprawę z zagrożenia wywoływanego np. przez sąsiadów, ale nic z tym nie robią.

Studenci mają tym samym nadzieję, że dzięki ich działaniom ludzie dowiedzą się o programie ”Czyste Powietrze”, dzięki któremu można otrzymać m.in. dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła. Władze województwa przypominają, że mamy na to czas do końca roku.