Sosnowiec. Tauron Ciepło dołącza do Smogobusa

Sosnowiec. Tauron Ciepło promuje swój program w Smogobusie

Teraz do akcji dołączył Tauron Ciepło, który będzie promował swój program likwidacji niskiej emisji poprzez dołączenie do sieci ciepłowniczej, która jest jednym z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu.

Tauron Ciepło poinformował, że do 2023 r. w ramach swojego programu likwidacji niskiej emisji może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 megawatów mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe. Zawarte w ostatnich miesiącach 2020 r. umowy wyczerpały ok. 13 MW z tej puli, czyli do zakontraktowania pozostało ok. 9 MW.