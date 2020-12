Śląsk. Sto tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy. Paser chował je w drewnianym szalecie

Naraziło to budżet państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na ponad 94 tysiące złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut paserstwa akcyzowego. Grozi mu za to wysoka grzywna. 65-latek może również trafić na 3 lata do więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.