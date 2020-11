Częstochowa. Chcieli szybko zarobić, założyli fabrykę papierosów

Policjanci z Częstochowy odkryli nie tylko papierosy

W trakcie przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli linię technologiczną do produkcji papierosów, ponad tonę tytoniu i prawie 14 tysięcy papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Zabezpieczona przez policjantów maszyna mogła wytworzyć co najmniej dwa tysiące papierosów w ciągu jednej godziny.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych, tj. produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych, a także posiadanie narkotyków. Decyzją Sądu zatrzymani trzy miesiące spędzi teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.