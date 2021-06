Śląsk. Sposób na weekend. Przez Krainę Górnej Odry

- Siłą województwa śląskiego jest jego różnorodność. Kraina Górnej Odry to znakomite miejsce do wypoczynku, chcemy pokazać jego walory mieszkańcom regionu i odwiedzającym, stąd bogaty program wydarzeń i wspólna oferta skierowana do całych rodzin. Zapraszam na pierwszą odsłonę Festiwalu Górnej Odry, odkryjmy subregion zachodni na nowo” – zachęca marszałek Jakub Chełstowski.