Śląsk. Sąd nie miał wątpliwości. 25 lat za zabójstwo

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu pod koniec czerwca 2020 r. Według ustaleń śledztwa 3 sierpnia 2019 r. Grzegorz P. zwabił Łukasza P. na posesję w Świętochłowicach, pod pretekstem zakupu od niego samochodu bmw, a następnie go zabił.

- Oskarżony oddał jeden strzał w głowę pokrzywdzonego, a dwa kolejne w okolicę klatki piersiowej, powodując obrażenia ciała, które spowodowały zgon Łukasza P. W toku śledztwa ustalono, iż dwie kolejne osoby udzielały pomocy oskarżonemu Grzegorzowi P. w zatarciu śladów przestępstwa. Jak ustalono, oskarżony Grzegorz P. po dokonaniu zabójstwa dokonał kradzieży pojazdu należącego do pokrzywdzonego, w celu późniejszego uwiarygodnienia przed organami ścigania, iż do transakcji tej w rzeczywistości doszło, a pokrzywdzony żyje – opisywała prok. Zawada-Dybek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Śląsk.Grzegorz P. skazany na 25 lat za zabójstwo

Jedna z przyjętych przez mundurowych wersji zakładała, że doszło do uprowadzenia mężczyzny, który właśnie wrócił z Niemiec i zamierzał sprzedać swoje bmw. Uwagę kryminalnych zwrócił 40-letni mieszkaniec Świętochłowic, który w dniu zaginięcia miał odkupić od zaginionego jego samochód i był ostatnią osobą, która go widziała. Mężczyzna twierdził, że po dokonaniu transakcji zakupu samochodu mieszkaniec Chorzowa oddalił się i 40-latek nie miał już z nim żadnego kontaktu.

13 sierpnia 2019 r. w kompleksie leśnym w Błotnicy Strzeleckiej (Opolskie) znaleziono zwęglone szczątki ludzkie. W wyniku przeprowadzonych czynności, m.in. badań DNA, ustalono, że to ciało Łukasza P. Wkrótce po odnalezieniu ciała mężczyzny policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby. Grzegorz P., który opuścił już Świętochłowice i wyjechał do Wrocławia, poruszał się samochodem należącym do zamordowanego. Przy zatrzymanych znaleziono także broń palną, a także granat ręczny, środki służące do wytwarzania materiałów wybuchowych i duże ilości narkotyków.