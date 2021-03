Śląsk. Produkuje się z niego prąd, ciepło i chłód – wyprodukowano mu teraz stronę www

Jak, np. Jastrzębska Spółka Węglowa, która właśnie uruchomiła stronę internetową poświęconą metanowi i jego gospodarczemu wykorzystaniu w zakładach spółki. Bo to właśnie tu jest go najwięcej w polskim górnictwie. W zeszłym roku, w procesie eksploatacji węgla , w JSW wydzieliło się prawie 362,8 mln m sześc. metanu.

Spółka pragnie, by całość pozyskiwanego metanu była gospodarczo wykorzystywana. Na nowej stronie internetowej, informuje o działaniach mających na celu redukcję emisji metanu do atmosfery. Witryna skierowana jest do osób decyzyjnych i środowisk opiniotwórczych zajmujących się problematyką redukcji emisji metanu, zarówno w Polsce, jak i w Europie.