Śląsk. Pobił partnerkę, zdemolował mieszkanie. Domowy oprawca z Siemianowic Śląskich trafił do aresztu

Okrutne traktowanie kobiety przez jej partnera trwało od trzech miesięcy – poinformowała śląska policja. Już wcześniej mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem za groźby kierowane do innej, poprzedniej partnerki. Nie pohamowało to jednak jego zapędów.

W stosunku do obecnej partnerki również zakończono sprawę. Mężczyzna usłyszał zarzuty między innymi kierowania gróźb i naruszania miru domowego. W toku jest też kolejna sprawa dotycząca gróźb. Zastosowane wobec niego środki zapobiegawcze nie odnosiły zamierzonego efektu.

- Mężczyzna nadal czuł się bezkarnie. Po kolejnej awanturze, podczas której doszło do pobicia siemianowiczanki oraz zdemolowania mieszkania, 32-latek zabrał jej klucze z mieszkania oraz telefon komórkowy uniemożliwiając wezwanie pomocy. W końcu 36-latce udało się wykorzystać brak czujności oprawcy i zadzwonić na policję – poinformowano w komunikacie śląskiej policji .

Powiadomieni o znęcaniu się nad kobietą stróże prawa zatrzymali sprawcę i założyli niebieską kartę. Agresor był nietrzeźwy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a pokrzywdzona złożyła zeznania.

Śledczy przedstawili 32-latkowi zarzut znęcania się nad partnerką. Z uwagi, iż dopuścił się tego przestępstwa w warunkach tzw. recydywy, kara jaka mu grozi, będzie surowsza. Podejrzany został doprowadzony do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego i agresor trafił do aresztu na 2 miesiące.