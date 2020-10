Śląsk. Parkuj i jedź bez stresu - Katowice stawiają na centra przesiadkowe

W Brynowie i Zawodziu powstaną nowe centra przesiadkowe typu Park and Ride. Zostaną przy nich stworzone nowe połączenia komunikacyjne. Uruchomienie P&R oznacza wprowadzenie opłat na parkingach w Strefie Kultury.

W dużych metropoliach w Europie Zachodniej centra przesiadkowe są naturalnym elementem sprawnie funkcjonujących systemów transportowych. Ich ideą jest możliwość szybkiego przesiadania się z jednych środków komunikacji na inne. W Katowicach pierwsze centrum typu Park and Ride zostało otwarte w Ligocie pod koniec 2018 roku. Pozostawiając tam bezpłatnie samochód, można w kilkanaście minut dojechać do centrum miasta pociągiem, gdzie nie trzeba szukać miejsc parkingowych. Kolejne dwa obiekty tego typu zostaną uruchomione w grudniu w Brynowie i Zawodziu. Umożliwią one komfortową przesiadkę np. z samochodu, autobusu lub roweru na tramwaj, który w kilkanaście minut dowiezie pasażerów do centrum Katowic. Z kolei przy ul. Sądowej od końca września działa nowoczesny Międzynarodowy Dworzec Autobusowy obsługujący kursy od lokalnych po międzynarodowe.

- Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści dla mieszkańców. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Doświadczenia wielu miast pokazują, że węzły przesiadkowe stają się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, przez co przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach. Tym samym zmniejsza się emisja hałasu i spalin. Aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego, musimy stwarzać komfortowe warunki. Takie dają nam właśnie centra przesiadkowe, w których na podstawie biletów na komunikację miejską możemy pozostawić pojazd bezpłatnie - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dodatkową korzyścią dla mieszkańców jest tworzenie nowych połączeń komunikacji publicznej przy centrach przesiadkowych lub zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów. Przykładowo po otwarciu centrum przesiadkowego w Ligocie mieszkańcy zyskali dwie nowe linie autobusowe. Aktualnie dobiegają końca prace nad zmianami rozkładów kursów w rejonie Brynowa i Zawodzia, by były lepiej dopasowane do potrzeb katowiczan. Z kolei do obiektu przy ul. Sądowej możemy dojechać bezpłatnymi autobusami z Dworca PKP - koszt tych przewozów (w dwóch kierunkach) finansuje Miasto Katowice. Co ważne, dworzec przy ul. Sądowej z dnia na dzień obsługuje coraz więcej przewoźników dalekobieżnych oferujących kursy m.in. do Krakowa, Gliwic, Poznania, Zakopanego, Szczecina, Zatoru, ale i na Ukrainę.

- Kolejni przewoźnicy oczekują na odpowiednie zezwolenia. Uzgodnione rozkłady mamy już z takimi operatorami jak m.in. Sindbad i FlixBus. Pracujemy także nad stroną internetową, która będzie scalać wszystkie informacje dotyczące przewoźników i Międzynarodowego Dworca Autobusowego - mówi Paweł Cyganek, członek zarządu PKM Katowice i podkreśla, że powstanie nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ul. Sądowej sprawi, że już wkrótce stary dworzec autobusowy przy ul. Skargi, który leżał w prywatnych rękach i nie był wizytówką Katowic - przejdzie do historii.

W grudniu planowane jest z kolei uruchomienie centrów przesiadkowych w Brynowie i Zawodziu. Choć oba obiekty są już ukończone - to jednak aktualnie trwa czasochłonna procedura odbioru tych inwestycji, która polega na sprawdzeniu, czy wszystko zostało zrealizowane rzetelnie i zgodnie z projektem. Centra Przesiadkowe w Brynowie i Zawodziu to zupełna metamorfoza dotychczasowych pętli tramwajowych. Pasażerowie będą mogli na zasadzie "door to door" przesiadać się z autobusu na tramwaj. Przyjeżdżając samochodem, będą mogli skorzystać z bazy ponad 900 miejsc parkingowych, a fanów rowerów na pewno ucieszy parking dla jednośladów, stacje i drogi rowerowe. Oprócz tego dla pasażerów będą uruchomione kioski i biletomaty.

Uruchomienie wspomnianych Park&Rid'ów związane będzie także z wprowadzeniem opłat na parkingach w Strefie Kultury. Dla Katowic podobnie jak dla innych miast wojewódzkich, dużym wyzwaniem stała się w ostatnich latach zwiększająca się liczba pojazdów. Statystyki pokazują, że do miasta wjeżdża dziennie średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych.

- Na podstawie badań, które przeprowadziliśmy jesienią ubiegłego roku, w Strefie Kultury znajduje się 621 miejsc parkingowych, a wskaźnik rotacji parkowania dla tego obszaru wynosi zaledwie 1,77. Zdecydowana większość pojazdów parkujących na cały dzień w Strefie Kultury ma tablice rejestracyjne z innych miast - mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu i dodaje, że sposobem na wymuszenie rotacji jest właśnie wprowadzenie opłat w tym miejscu - przy zachowaniu 50 proc. zniżki dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca. Jednocześnie mieszkańcy korzystający z atrakcji w Strefie Kultury czy też Spodku - będą mogli bezpłatnie parkować od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 oraz w weekendy

