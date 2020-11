Śląsk. Oszukana "metodą na wypadek”. Straciła 150 tysięcy złotych

Policjanci z komisariatu w Wiśle poszukują sprawców oszustwa "metodą na wypadek", do którego doszło 13 października. Do pokrzywdzonej najpierw zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako córka pokrzywdzonej. W trakcie rozmowy twierdziła, że spowodowała wypadek samochodowy, w wyniku którego zginęła inna osoba. Przekazała pokrzywdzonej informację, że aby uniknąć natychmiastowego pozbawienia wolności, musi wpłacić policji kwotę 150 000 zł. Następnie przekonała pokrzywdzoną do wręczenia gotówki mężczyźnie, który przyjedzie po odbiór pieniędzy. Pokrzywdzona przekazała pieniądze kurierowi. Policjanci z Wisły, którzy prowadzą czynności w tej sprawie, na podstawie zebranych informacji i przy wsparciu policyjnego rysownika, opracowali portret pamięciowy osoby podejrzewanej o popełnienie tego przestępstwa.