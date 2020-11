Śląsk. Odszedł ceniony znawca mediów. Zmarł profesor Zbigniew Oniszczuk

Nie żyje Zbigniew Oniszczuk. "Zarażał entuzjazmem"

"Zapamiętamy Go jako człowieka wielkiej energii, pełnego entuzjazmu, którym zarażał innych. Z humorem i dystansem potrafił opowiadać o sobie i swoich podróżach po Polsce. Z zapałem uprawiał sport. Szybko zjednywał sobie ludzi, był niezwykle lubiany i ceniony przez studentów. Jego głos i śmiech rozbrzmiewał po korytarzach Wydziału Nauk Społecznych zawsze, gdy się pojawiał na Uniwersytecie. Był ciepły, przyjazny, pozytywnie nastawiony do życia i ludzi. Walczył do samego końca i nigdy się nie poddawał" - wspominają zmarłego po ciężkiej chorobie profesora koledzy z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego.