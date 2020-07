Utwór Stana Borysa bezprawnie wykorzystany? "Występuję na drogę prawną"

Stan Borys występuje na drogę prawną. "Złamano moje prawa autorskie i osobiste"

Muzyk podkreśla, że zostały złamane jego "prawa autorskie i osobiste" i nikt nie zwrócił się do niego z prośbą o wykorzystanie podkładu muzycznego z płyty pt. "Pisze pamiętnik artysty - hańba kto o tym źle myśli". "Co za bezczelność?" - pyta Borys i przekonuje, że wystąpi na drogę prawną.

Artysta tłumaczy, że "nie po to wybierał wiersze Cypriana Kamila Norwida, by jego słowa były wykorzystywane przeciw Polsce". Poetę nazywa "wielkim patriotą i Polakiem". Przekonuje także, że "występuje w jego obronie, bo on już nie może tego robić". "Nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do wystąpień politycznych przeciwko polskiemu rządowi i prezydentowi bez mojej zgody" - podsumowuje.