Śląsk. Miały być wyburzone. Teraz domki fińskie w Świętochłowicach dostaną drugie życie

Domki fińskie w Piaśnikach zbudowane zostały w 1930 roku. W 2017 roku z uwagi na zły stan techniczny miały zostać wyburzone, a na ich miejscu zamierzano zbudować osiedle mieszkaniowe. Rok później nowe władze miasta podjęły decyzję, by domki uratować.

- To miejsce z historią i ogromnym potencjałem, idealne pod wszelkiego rodzaju społeczne inicjatywy – spotkania artystyczne, centrum integracji dla seniorów, inkubatory dla młodych przedsiębiorców lub naukowców itd. Wierzę, że zgłoszą się do nas organizacje, które również dostrzegają ten potencjał i są chętne, by stworzyć w Świętochłowicach coś niezwykłego.