Śląsk. Marszałek województwa śląskiego: Badania przesiewowe to wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne

Marszałem województwa śląskiego za testowaniem

Pytany w poniedziałkowej rozmowie na antenie Polskiego Radia Katowice marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski stwierdził: „ To wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Z drugiej strony wszyscy dobrze wiemy, że testowanie ma sens, bo zawsze można te osoby, które zainfekowały się wirusem, odizolować, a więc zmniejszyć transmisję. Ale na pewno jest to wyzwanie logistyczne, organizacyjne: 4,5-milionowy region – służby wojewody i zarządzania kryzysowego muszą przedstawić plan, jak chcą to zrealizować – wskazał.