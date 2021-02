Śląsk. Luteranie rozpoczęli czas zadumy i pokuty

Ten czas w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest podobny do Wielkiego Postu obchodzonego przez katolików, jednak przede wszystkim ma wymiar etycznej postawy wobec drugiego człowieka. To 40-dniowe przygotowania do śmierci Jezusa w Wielki Piątek i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Ten szczególny moment w roku, wzywa do zadumy i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, odsunięcia od siebie absorbujących spraw zewnętrznych. To dość trudne w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie pandemii. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, w Czasie Pasyjnym, parafie będą odprawiały nabożeństwa przy ograniczonej liczbie uczestników. Można w nich też uczestniczyć za pośrednictwem internetu. W wielu parafiach luterańskich odprawiane są tygodniowe nabożeństwa pasyjne, które wprowadzają wiernych w historię Męki Pańskiej. Stanowią one ewangelicką formę Drogi Krzyżowej.