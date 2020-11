Śląsk. Groźne zderzenie samochodów w Turzy Śląskiej. Trzy osoby ranne

Dwa samochody rozbite i 3 osoby poszkodowane, które trafiły do szpitala. To efekt groźnego wypadku, do którego doszło w czwartek wieczorem w Turzy Śląskiej. Prawdopodobną przyczyną zderzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.

Turza Śląska. Dwa samochody rozbite i 3 osoby poszkodowane, które trafiły do szpitala. (Policja Śląska, Fot: slaska.policja.gov.pl)