Śląsk. Decydowała Agnieszka Holland. Bytomska nauczycielka laureatką prestiżowej nagrody

Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman dla bytomianki. Uczy romskie dzieci

- Obecnie w naszej szkole uczy się 13 romskich dzieci, w porównaniu do poprzednich lat to nieco mniejsza ilość. Kilka rodzin przeprowadziło się do centrum Bytomia i to między innymi wpłynęło na mniejszą ilość dzieci. W romskich rodzinach edukacja tradycyjnie nie była wartością, ale obowiązkiem, dlatego bardzo cieszy nas to, że dzieciaki chodzą regularnie do szkoły podstawowej, a później kontynuują naukę. Większość z nich wybiera szkoły branżowe, dziewczyny zawód fryzjerki, sprzedawczyni, a chłopcy uczą się w budowlance i innych szkołach, nawet mundurowych – przyznaje laureatka prestiżowej nagrody.