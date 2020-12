Śląsk. Budżet województwa śląskiego na rok 2021 przyjęty. Dochody mają wynieść 1.667 mld złotych.

W przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 1,667 mld zł (o 162 mln zł mniej – spadek o 14,2 proc. w stosunku do planów dochodów budżetu na 2020 r. po zmianach na 30 września br.). Wydatki zaplanowano na 1,961 mld zł (mniej o prawie 8 proc. w stosunku do planu na 2020). Planowane wydatki inwestycyjne to blisko 776 mln zł. Deficyt jest planowany na 294 mln zł.