Śląsk. Brakuje urządzeń zapewniających bezpieczny przejazd, na dojazd pociągiem do Wisły Głębce jeszcze poczekamy

PKP Polskie Linie Kolejowe, które remontują szlak z Katowic do Wisły Głębce. zapowiadały pod koniec listopada, że do Wisły będzie można dojechać koleją od 13 grudnia do połowy marca przyszłego roku. Później rozpocznie się kolejny etap rewitalizacji. Z zapowiedzi nic nie wyszło. - Dotychczasowa komunikacja na trasie z Katowic do Wisły Głębce jest utrzymana do końca roku. Firma Bombardier, pomimo zapewnień, nie dostarczyła w wymaganym terminie urządzeń zapewniających bezpieczny przejazd pociągów. Montaż takich urządzeń był niezbędny na odcinku Pierściec – Skoczów – Goleszów. Ze względu na nieterminową dostawę, utrzymana zostaje zastępcza komunikacja autobusowa – poinformowała spółka PKP PLK.