Śląsk. Planetarium zrobi kolejny krok do gwiazd

Umowę na realizację zadania podpisano we wtorek w Urzędzie Marszałkowskim. Koszt tej części inwestycji to 14 mln zł. Całość zamknie się kwotą ponad 154 mln zł. Ponad 93 mln zł udało się pozyskać z unijnego budżetu, blisko 47 mln zł stanowi wkład własny samorządu województwa śląskiego.

Planetarium Śląskie. Milion gwiazd jak na dłoni

Aluminium zastąpi płótno - na życzenie straży

Nowy ekran będzie zbudowany z perforowanej blachy aluminiowej o grubości 1 mm. To wymóg podyktowany przepisami przeciwpożarowymi. Przedtem był to ekran płócienny. Perforacja zajmie około 22-23 procent powierzchni całego ekranu, która nieco przekracza 830 metrów kwadratowych. Bez niej dźwięk wewnątrz takiej blaszanej puszki mógłby być bardzo nieprzyjemny.

Wykona polsko-francuskie konsorcjum

- Cieszę się, że właśnie to właśnie my będziemy realizować to zadanie. Dla mnie Planetarium Śląskie to ważna, jeśli nie najważniejsza wizytówka regionu – akcentuje Jerzy Białousz, prezes polsko-francuskiego Konsorcjum AB Micro.